Шарапова: мне предстоит долгий путь в плане восстановления тела
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«Я несколько раз сидела на стуле в пределах корта и не могла закончить встречу, мне предстоит долгий путь в плане восстановления тела. Однако получение игровой практики — позитивная вещь. Просто чувствовать, что находишься в игре. Это совсем другое ощущение», — цитирует Шарапову АР.
Экс-первая ракетка мира не выступала из-за травмы с февраля по середину июня, опустившись на 97-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Ранее сообщалось, что Медведев прошёл во второй круг турнира АТР в Цинциннати в парном разряде.