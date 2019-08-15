Шарапова: мне предстоит долгий путь в плане восстановления тела

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Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала вылет из турнира в Цинциннати.
Шарапова: мне предстоит долгий путь в плане восстановления тела
  • © Global Look Press

«Я несколько раз сидела на стуле в пределах корта и не могла закончить встречу, мне предстоит долгий путь в плане восстановления тела. Однако получение игровой практики — позитивная вещь. Просто чувствовать, что находишься в игре. Это совсем другое ощущение», — цитирует Шарапову АР.

Экс-первая ракетка мира не выступала из-за травмы с февраля по середину июня, опустившись на 97-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Ранее сообщалось, что Медведев прошёл во второй круг турнира АТР в Цинциннати в парном разряде.

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