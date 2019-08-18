Футболист «Уфы» Круговой рассказал о выборе между «Зенитом» и ЦСКА
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«Очень сложный выбор между ЦСКА и «Зенитом», потому что в обоих клубах очень серьёзные специалисты, речь идёт о контракте на пять лет», — цитирует игрока «Матч ТВ».
По его словам, ему сложно даётся это решение, так как переход в один из этих клубов лишает его возможности сыграть за второй коллектив.
«Когда появятся конкретные варианты с личными контрактами, я положу листы бумаги, распишу плюсы и минусы — и посмотрим», — добавил Круговой.
Круговой является воспитанником «Зенита», откуда перешёл в «Уфу» в 2018 году. В минувшем сезоне футболист сыграл девять матчей и забил один мяч.
Ранее Круговой заявил, что его отец мечтал, чтобы он играл в «Зените».