Футболист «Уфы» Круговой рассказал о выборе между «Зенитом» и ЦСКА

Защитник «Уфы» Данил Круговой объяснил, почему пока не решил, где продолжит карьеру: в петербургском «Зените» или московском ЦСКА.

«Очень сложный выбор между ЦСКА и «Зенитом», потому что в обоих клубах очень серьёзные специалисты, речь идёт о контракте на пять лет», — цитирует игрока «Матч ТВ».

По его словам, ему сложно даётся это решение, так как переход в один из этих клубов лишает его возможности сыграть за второй коллектив.

«Когда появятся конкретные варианты с личными контрактами, я положу листы бумаги, распишу плюсы и минусы — и посмотрим», — добавил Круговой.

Круговой является воспитанником «Зенита», откуда перешёл в «Уфу» в 2018 году. В минувшем сезоне футболист сыграл девять матчей и забил один мяч.

Ранее Круговой заявил, что его отец мечтал, чтобы он играл в «Зените».