Круговой: отец мечтал, чтобы я играл в «Зените»

Защитник «Уфы» Данил Круговой заявил, что его отец мечтал, чтобы он выступал за санкт-петербургский клуб.

«Я не продался за деньги, это второстепенная часть при переходе. Самое важное — это то, что у отца, которого сейчас со мной нет, была мечта, чтобы я играл в «Зените». Он помогал мне на протяжении всего времени, давал правильные советы свыше. Надеюсь, и сейчас поможет мне сделать правильный выбор», — приводит Кругового ProSportStory.

Также футболист добавил, что официальных бумаг с «Зенитом» пока не подписывал. Также Круговым интересуется ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Зенит» назвал сроки восстановления Малкома и Дриусси.