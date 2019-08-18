В США один из баров объявил бойкот бренду виски бойца UFC Макгрегора
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- globallookpress.com
«После такого трусливого поведения Конора наш паб больше не будет реализовывать его продукцию. Он не настоящий ирландец, мы не будем связывать его товар с нашим именем», — приводит слова руководства бара Twitter-аккаунт IrelandsUnderworld, прикрепив видео, на котором виски Макгрегора выливается в унитаз.
15 августа в сети появилось видео, на котором спортсмен ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить виски его бренда.
Ранее глава UFC Дана Уайт высказался об инциденте с Макгрегором и пожилым мужчиной.