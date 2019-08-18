В США один из баров объявил бойкот бренду виски бойца UFC Макгрегора

Руководство ирландского паба The Salty Shamrock, расположенного во Флориде (США), объявило о бойкоте бренду виски бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора после того, как он ударил пожилого мужчину в одном из баров Дублина.

«После такого трусливого поведения Конора наш паб больше не будет реализовывать его продукцию. Он не настоящий ирландец, мы не будем связывать его товар с нашим именем», — приводит слова руководства бара Twitter-аккаунт IrelandsUnderworld, прикрепив видео, на котором виски Макгрегора выливается в унитаз.

15 августа в сети появилось видео, на котором спортсмен ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить виски его бренда.

Ранее глава UFC Дана Уайт высказался об инциденте с Макгрегором и пожилым мужчиной.