Глава UFC высказался об инциденте с Макгрегором и пожилым мужчиной

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал инцидент с участием ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в одном из пабов Дублина.

Как сообщает MMA Junkie, Уайт ожидает прекращения скандальных поступков Макгрегора.

«Мы пришли к такому положению. Есть парень, такой известный парень, как Конор, у которого был инцидент с автобусом в Нью-Йорке, был скандал с разбитым телефоном фаната, который подошёл к нему для фото. В чём смысл?» — сказал промоутер.

Он отметил, что за инциденты со своим участием ирландец всегда платит много денег и теперь ему придётся заплатить человеку, которого он ударил в баре.

«Список продолжается. Я не представляю, когда он очнётся и скажет: «Мне пора это всё прекратить», — добавил Уайт.

15 августа в сети появилось видео, на котором спортсмен ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить виски его бренда.

Ранее боец UFC Энтони Петтис отреагировал на инцидент с Макгрегором и пожилым мужчиной.