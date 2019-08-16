Глава UFC высказался об инциденте с Макгрегором и пожилым мужчиной
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Как сообщает MMA Junkie, Уайт ожидает прекращения скандальных поступков Макгрегора.
«Мы пришли к такому положению. Есть парень, такой известный парень, как Конор, у которого был инцидент с автобусом в Нью-Йорке, был скандал с разбитым телефоном фаната, который подошёл к нему для фото. В чём смысл?» — сказал промоутер.
Он отметил, что за инциденты со своим участием ирландец всегда платит много денег и теперь ему придётся заплатить человеку, которого он ударил в баре.
«Список продолжается. Я не представляю, когда он очнётся и скажет: «Мне пора это всё прекратить», — добавил Уайт.
15 августа в сети появилось видео, на котором спортсмен ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить виски его бренда.
Ранее боец UFC Энтони Петтис отреагировал на инцидент с Макгрегором и пожилым мужчиной.