Веснина о победе Медведева над Джоковичем: Даниил показывает мощный теннис

Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина прокомментировала победу россиянина Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.

«Даня — молодец. Победы над такими игроками дорогого стоят, а ещё и на «Мастерсе», вдвойне приятно. У Даниила очень мощный теннис, прекрасная подача, при этом он здорово двигается», — цитирует экс-спортсменку РИА Новости.

Она отметила, что в российском мужском теннисе на данный момент сразу несколько хороших игроков, упомянув, помимо Медведева, Карена Хачанова и Андрея Рублёва. По её мнению, они стараются тянуться друг за другом и постоянно развиваются.

«Мне кажется, что в скором будущем у нас появится новый победитель турнира Большого шлема из России», — заключила Веснина.

Медведев обыграл Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 6:3 и вышел в финал, где сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Финал в Цинциннати станет для российского теннисиста третьим за последние три недели. До этого он уступил Нику Кирьосу в Вашингтоне и Рафаэлю Надалю в Монреале.

Ранее Медведев обратился к болельщикам после победы над Джоковичем.