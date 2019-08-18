Теннисист Медведев обратился к болельщикам после победы над Джоковичем

Россиянин Даниил Медведев записал видеообращение к болельщикам после победы над сербом Новаком Джоковичем в матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.

«Всем привет! Вот это матч! Нереально рад быть в финале. Играть против Новака, великого чемпиона, это всегда удовольствие, а обыграть его — просто невероятно», — сказал Медведев в Twitter.

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил надежду, что третий финал подряд наконец-то станет для него успешным.

Медведев обыграл Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 6:3 и вышел в финал, где сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Финал в Цинциннати станет для российского теннисиста третьим за последние три недели. До этого он уступил Нику Кирьосу в Вашингтоне и Рафаэлю Надалю в Монреале.

Ранее в ФТР выразили мнение, что Медведев может стать первой ракеткой мира.