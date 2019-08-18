В ФТР считают, что Медведев может стать первой ракеткой мира

Член правления Федерации тенниса России (ФТР) и известный тренер Владимир Камельзон поделился впечатлениями от победы Даниила Медведева в матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.

«Я в восторге от полуфинала, такого матча давно не видел. Победа Медведева над Джоковичем вполне закономерна. Молодой парень, показавший такую игру, — удивительно. Если Медведев сумеет прибавить в приёме второй подачи, сдвинется к задней линии, туда, где играет Джокович, то в перспективе Медведев — первая ракетка мира», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его мнению, Медведев спокойно переходит с следующему розыгрышу в случае проигранного мяча, что говорит об устойчивой психике 23-летнего россиянина. Он также отметил, что после игры Джокович не злился, а признал авторитет Медведева.

«Получил профессиональное удовольствие от такого «сна» до половины четвёртого ночи. Если такие «сны» нам будут сниться, то российский теннис встанет на ноги», — сказал Камельзон.

Медведев обыграл Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 6:3 и вышел в финал, где сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Финал в Цинциннати станет для российского теннисиста третьим за последние три недели. До этого он уступил Нику Кирьосу в Вашингтоне и проиграл Рафаэлю Надалю в Монреале.

Ранее экс-теннисист Евгений Кафельников допустил, что Медведев может побороться с величайшими теннисистами.