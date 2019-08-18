Кафельников допустил, что Медведев может побороться с величайшими теннисистами

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников считает, что россиянин Даниил Медведев сможет добиться большого успеха, если он продолжит работу над собой.

«Вклинится ли Даниил в борьбу с великими теннисистами? Теоретически всё возможно, почему нет? Я думаю, что шансы все есть на это. Если Даниил продолжит работать в том же духе, в том же направлении, я уверен, что успех придёт ещё больший, чем тот, который он имеет на данный момент», — цитирует двукратного победителя турниров Большого шлема в одиночном разряде РИА Новости.

Он подчеркнул, что 43 победы в 2019 году говорят о том, что Медведев проводит лучший сезон в карьере, чему Кафельников очень рад.

«Надеемся, он будет так же продолжать», — сказал Кафельников.

В 1/2 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

В финале, который станет для российского теннисиста третьим за последние три недели, Медведев сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Ранее Кафельников оценил прогресс Медведева, а также других российских теннисистов — Карена Хачанова и Андрея Рублёва.