Глушаков перечислил 250 тыс. рублей болельщику с ДЦП

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Владимир Катин, у которого диагностировано заболевание ДЦП с частичным параличом рук, рассказал, что футболист грозненского «Ахмата» перечислил ему 250 тыс. рублей.
Глушаков перечислил 250 тыс. рублей болельщику с ДЦП
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«Недавно создал страницу в Instagram. Начал просить помощи у многих известных футболистов, в том числе у игроков сборной России. Откликнулся только один футболист — Денис Глушаков. Я оставил комментарий под фотографией, а потом написал личное сообщение в директ, скинув ему номер карты. Он мне очень сильно помог», — приводит слова болельщика «Чемпионат».

По его словам, он обращался также к Артёму Дзюбе, Алексею и Антону Миранчукам и тренеру Юрию Сёмину, но номер своей карты он указал только в сообщении Глушакову. Он допустил, что именно по этой причине мог откликнуться только хавбек коллектива из Грозного. Катин подчеркнул, что все полученные средства потратит только на лекарства и не намерен больше ничего просить у игрока.

«Денис не просил меня показать ему документы об инвалидности или какие-либо чеки после покупок. Я обязательно опубликую фотографию на следующей неделе, когда куплю коляску и препараты», — сказал Катин.

Ранее хоккеист Александр Овечкин принял участие в благотворительном проекте.

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