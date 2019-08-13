Хоккеист Овечкин принял участие в благотворительном проекте

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин рассказал о встрече с «особенно особенными детьми», опубликовав совместное фото в своём Instagram.

«Все дети — особенные! А есть дети особенно особенные! Это дети с безграничными возможностями! Они умеют и любят играть в хоккей, точнее, — в следж-хоккей! А ещё они отлично рисуют!» — написал Овечкин.

По его словам, он принял участие в проекте «Хоккей — мир ярких красок» Детской следж-хоккейной лиги, в котором его напарниками стали как раз дети, с которыми он и запечатлён на фото.

В минувшем сезоне Овечкин в восьмой раз за карьеру получил «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Помимо этого, он был признан лучшим хоккеистом года по версии ESPY.

Ранее Овечкин рассказал о впечатлениях от матча пятого тура РПЛ «Динамо» — «Зенит».