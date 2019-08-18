Футболист «Барселоны» Коутиньо прибыл в Мюнхен для перехода в «Баварию»
- © Mikel Trigueros/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщает журналист Марк Бехренбек в Twitter.
Коутиньо пройдёт медосмотр в «Баварии», а потом подпишет арендное соглашение на один год.
Отмечается, что действующие чемпионы Германии заплатят сине-гранатовым €20 млн за аренду, а сумма возможного выкупа игрока составит €120 млн.
Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году и сыграл в 76 матчах, отличившись 21 забитым мячом и 11 голевыми передачами.
Ранее «Барселона» проиграла «Атлетику» в первом матче сезона-2019/20 Примеры.
Erstes Bild von Coutinho in München. Mehr gleich bei Sky Sport News HD.@FCBayern@SkySportDEpic.twitter.com/DuQkepRQD5— Marc Behrenbeck (@Sky_Marc) August 18, 2019