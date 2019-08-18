Футболист «Барселоны» Коутиньо прибыл в Мюнхен для перехода в «Баварию»

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Полузащитник испанской «Барселоны» Филиппе Коутиньо прилетел в Мюнхен для трансфера в немецкий футбольный клуб «Бавария».
Футболист «Барселоны» Коутиньо прибыл в Мюнхен для перехода в «Баварию»
  • © Mikel Trigueros/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает журналист Марк Бехренбек в Twitter.

Коутиньо пройдёт медосмотр в «Баварии», а потом подпишет арендное соглашение на один год. 

Отмечается, что действующие чемпионы Германии заплатят сине-гранатовым €20 млн за аренду, а сумма возможного выкупа игрока составит €120 млн.

Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году и сыграл в 76 матчах, отличившись 21 забитым мячом и 11 голевыми передачами.

Ранее «Барселона» проиграла «Атлетику» в первом матче сезона-2019/20 Примеры.

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