Футболист «Барселоны» Коутиньо прибыл в Мюнхен для перехода в «Баварию»

Полузащитник испанской «Барселоны» Филиппе Коутиньо прилетел в Мюнхен для трансфера в немецкий футбольный клуб «Бавария».

Об этом сообщает журналист Марк Бехренбек в Twitter.

Коутиньо пройдёт медосмотр в «Баварии», а потом подпишет арендное соглашение на один год.

Отмечается, что действующие чемпионы Германии заплатят сине-гранатовым €20 млн за аренду, а сумма возможного выкупа игрока составит €120 млн.

Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году и сыграл в 76 матчах, отличившись 21 забитым мячом и 11 голевыми передачами.

Ранее «Барселона» проиграла «Атлетику» в первом матче сезона-2019/20 Примеры.