Тарпищев оценил шансы Медведева выиграть теннисный турнир в Цинциннати

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.

«На протяжении полутора сетов преимущество было у Джоковича. Но Даня тактически исправился по ходу встречи», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Он подчеркнул, что россиянин стал больше рисковать и выходить к сетке, после чего поймал кураж, в то время как его соперник сдал. Глава ФТР также поделился ожиданиями от финального матча Медведева с бельгийцем Давидом Гоффеном.

«В идеальных условиях я бы сказал, что Даня должен выиграть. Надо просто делать своё дело: подавать без двойных ошибок, держать первую подачу на уровне не ниже 60% Надо продержаться 35—40 минут, и всё будет хорошо», — заключил Тарпищев.

Медведев обыграл Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

Финал в Цинциннати станет для российского теннисиста третьим за последние три недели. До этого он уступил Нику Кирьосу в Вашингтоне и проиграл Рафаэлю Надалю в Монреале.

Ранее Медведев назвал сумасшедшей свою физическую форму.