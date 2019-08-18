Теннисист Медведев назвал сумасшедшей свою физическую форму

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Россиянин Даниил Медведев рассказал, что помогло ему победить серба Новака Джоковича в матче 1/2 финала турнира «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.
Теннисист Медведев назвал сумасшедшей свою физическую форму
  • © Adam Lacy/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Очень рад победить, тем более в таком матче. Когда Новак берёт первый сет — дальше его не остановить. Но я сумел всё поменять: чувствовал, что не могу перестреливаться с ним в длинных розыгрышах, знал, что надо играть более агрессивно», — рассказал спортсмен ТАСС.

По его словам, в один момент он решил, что будет всегда подавать со всей силы, так как ему нельзя совершать двойных ошибок. Он также поделился ожиданиями от финальной игры с бельгийцем Давидом Гоффеном, с которым они уже играли дважды. Один раз победу отпраздновал россиянин, а другой — Гоффен.

«Считаю, что у нас с Давидом похожая по стилю игра. Нам, в принципе, тяжело друг с другом играть. Если он в финале, значит, как и я, находится в сумасшедшей форме, должен победить сильнейший», — добавил Медведев.

Медведев обыграл Джоковича со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

Финал в Цинциннати станет для российского теннисиста третьим за последние три недели. До этого он уступил Нику Кирьосу в Вашингтоне и проиграл Рафаэлю Надалю в Монреале.

Ранее Джокович заявил, что перед Медведевым надо снять шляпу.

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