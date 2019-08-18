СМИ: «Интер» согласовал контракт с футболистом МЮ Санчесом

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может продолжить карьеру в итальянском футбольному клубе «Интер».

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём Twitter.

По его информации, миланский коллектив уже договорился о переходе с самим игроком и его агентом, и теперь «Интеру» предстоит достичь соглашения с манкунианцами.

Санчес перешёл в МЮ из лондонского «Арсенала» зимой 2018 года. В минувшем сезоне хавбек провёл 27 матчей за «Манчестер Юнайтед», забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что новичок «Интера» Ромелу Лукаку может пропустить старт чемпионата Италии из-за лишнего веса.