СМИ: Новичок «Интера» Лукаку может пропустить старт чемпионата Италии из-за лишнего веса

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Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может пропустить первый матч команды в чемпионате Италии по футболу с «Лечче» из-за лишнего веса.
СМИ: Новичок «Интера» Лукаку может пропустить старт чемпионата Италии из-за лишнего веса
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Об этом сообщает сайт Football-Italia.net со ссылкой на итальянские СМИ.

Отмечается, что на данный момент вес Лукаку, за права на которого «Интер» заплатил английскому «Манчестер Юнайтед» рекордные €65 млн в летнее межсезонье, составляет 104 кг.

Руководство и тренерский штаб «Интера», в свою очередь, требуют, чтобы вес Ромелу не превышал 100 кг, поэтому последние несколько дней форвард сидит на строгой диете и проводит дополнительные индивидуальные тренировки.

Ранее сообщалось, что Лукаку будет играть за «Интер» под девятым номером, принадлежавшим бывшему капитану команды Мауро Икарди.

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