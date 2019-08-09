Новичок «Интера» Лукаку взял номер экс-капитана команды Икарди

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Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку будет выступать за миланский «Интер» под девятым номером.
Новичок «Интера» Лукаку взял номер экс-капитана команды Икарди
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Новичок миланского «Интера» Ромелу Лукаку будет выступать в команде под девятым номером. Ранее он принадлежал бывшему капитану клуба, форварду Мауро Икарди, который, по слухам, должен покинуть команду до закрытия трансферного окна.

Ромелу Лукаку стал самым дорогим приобретением в истории «Интера». Футболист перешёл из «Манчестер Юнайтед» за €65 млн, подписав пятилетний контракт.

Ранее сообщалось, что «Интер» приобрёл Лукаку за рекордные €65 млн.

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