Новичок «Интера» Лукаку взял номер экс-капитана команды Икарди

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку будет выступать за миланский «Интер» под девятым номером.

Новичок миланского «Интера» Ромелу Лукаку будет выступать в команде под девятым номером. Ранее он принадлежал бывшему капитану клуба, форварду Мауро Икарди, который, по слухам, должен покинуть команду до закрытия трансферного окна.

Ромелу Лукаку стал самым дорогим приобретением в истории «Интера». Футболист перешёл из «Манчестер Юнайтед» за €65 млн, подписав пятилетний контракт.

Ранее сообщалось, что «Интер» приобрёл Лукаку за рекордные €65 млн.