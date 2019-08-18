Кадыров прокомментировал матч «Зенита» с «Ахматом»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал прошедший матч между «Зенитом» и «Ахматом».

Как сообщает Sport24 со ссылкой на страницу Кадырова в Twitter, глава Чечни скептически оценил решение судей по поводу удаления капитана «Ахмата» Ризвана Уциева.

«Матч между командами «Ахмат» и «Зенит» завершился с нулевым, ничейным счётом. Практически весь тайм «Ахмат» играл в меньшинстве после удаления Уциева. По мнению специалистов — очень спорное удаление. «Зенит» сильный соперник, но наши ребята хорошо сыграли в обороне», — указал Кадыров.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.

Позднее стало известно, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак оскорбил бригаду судей после окончания матча с «Ахматом».