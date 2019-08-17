В «Зените» призвали ускорить процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
«Надо ускорять процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ. Связанные с этим затраты, которые должны понести клубы, по-моему, не должны иметь никакого значения с точки зрения поддержания чистоты и справедливости игры. Это относится к эпизодам в обе стороны. VAR нужно вводить как можно скорее», — цитирует функционера ТАСС.
Кроме того, по мнению Медведева, Российский футбольный союз (РФС) должен уделить больше внимания подготовке судейских кадров.
«У нас мало арбитров, они находятся под давлением. Матчи «Зенита» с московскими командами не судят столичные арбитры, а после таких поединков, как с «Ахматом», может быть, москвичам вообще нас не судить, раз так получается», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.