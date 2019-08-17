В «Зените» призвали ускорить процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ

Короткая ссылка
Генеральный директор клуба Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» Александр Медведев выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна использоваться на всех без исключения матчах турнира.
В «Зените» призвали ускорить процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Надо ускорять процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ. Связанные с этим затраты, которые должны понести клубы, по-моему, не должны иметь никакого значения с точки зрения поддержания чистоты и справедливости игры. Это относится к эпизодам в обе стороны. VAR нужно вводить как можно скорее», — цитирует функционера ТАСС.

Кроме того, по мнению Медведева, Российский футбольный союз (РФС) должен уделить больше внимания подготовке судейских кадров.

«У нас мало арбитров, они находятся под давлением. Матчи «Зенита» с московскими командами не судят столичные арбитры, а после таких поединков, как с «Ахматом», может быть, москвичам вообще нас не судить, раз так получается», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить