В «Зените» призвали ускорить процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ

Генеральный директор клуба Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» Александр Медведев выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна использоваться на всех без исключения матчах турнира.

«Надо ускорять процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ. Связанные с этим затраты, которые должны понести клубы, по-моему, не должны иметь никакого значения с точки зрения поддержания чистоты и справедливости игры. Это относится к эпизодам в обе стороны. VAR нужно вводить как можно скорее», — цитирует функционера ТАСС.

Кроме того, по мнению Медведева, Российский футбольный союз (РФС) должен уделить больше внимания подготовке судейских кадров.

«У нас мало арбитров, они находятся под давлением. Матчи «Зенита» с московскими командами не судят столичные арбитры, а после таких поединков, как с «Ахматом», может быть, москвичам вообще нас не судить, раз так получается», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.