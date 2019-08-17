Футболист «Тоттенхэма» забил спустя 19 секунд после выхода на замену в матче с «Манчестер Сити»
- @premierleague
Об этом сообщается на официальной странице сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter.
Моура вышел на поле на 56-й минуте поединка и отличился первым же касанием, замкнув подачу Эрика Ламелы с углового.
За всю встречу футболисты «Тоттенхэма» нанесли всего два удара в створ ворот «горожан», и оба оказались результативными.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу.