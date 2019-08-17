Футболист «Тоттенхэма» забил спустя 19 секунд после выхода на замену в матче с «Манчестер Сити»

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Бразильскому полузащитнику «Тоттенхэма» Лукасу Моуре понадобилось всего 19 секунд после выхода на замену, чтобы поразить ворота «Манчестер Сити» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу, который завершился со счётом 2:2.
Футболист «Тоттенхэма» забил спустя 19 секунд после выхода на замену в матче с «Манчестер Сити»
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Об этом сообщается на официальной странице сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter.

Моура вышел на поле на 56-й минуте поединка и отличился первым же касанием, замкнув подачу Эрика Ламелы с углового.

За всю встречу футболисты «Тоттенхэма» нанесли всего два удара в створ ворот «горожан», и оба оказались результативными.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу.

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