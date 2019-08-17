Тренер «Ахмата» Рахимов: удаления Уциева не было, это жёлтая карточка

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После матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» главный тренер ФК «Ахмат» Рашид Рахимов выразил мнение, что решение главного арбитра встречи Алексея Матюнина удалить с поля защитника грозненского коллектива Ризвана Уциева на седьмой минуте за фол на Александре Ерохине было ошибочным.
Тренер «Ахмата» Рахимов: удаления Уциева не было, это жёлтая карточка
  • © Dmitry Golubovich
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«Судье нужно было принимать решение в динамике. Потом мы посмотрели видео и увидели, что удаления не было. Арбитру было тяжело принимать такое решение. Думаю, это не красная, а жёлтая карточка», — цитирует специалиста РИА Новости.

По словам Рахимова, после удаления Уциева футболистам «Ахмата» пришлось перестраиваться, из-за чего поединок для его команды получился особенно сложным.

«Отдадим должное нашим ребятам, которые доигрывали все эпизоды до конца», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.

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