Тренер «Ахмата» Рахимов: удаления Уциева не было, это жёлтая карточка
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«Судье нужно было принимать решение в динамике. Потом мы посмотрели видео и увидели, что удаления не было. Арбитру было тяжело принимать такое решение. Думаю, это не красная, а жёлтая карточка», — цитирует специалиста РИА Новости.
По словам Рахимова, после удаления Уциева футболистам «Ахмата» пришлось перестраиваться, из-за чего поединок для его команды получился особенно сложным.
«Отдадим должное нашим ребятам, которые доигрывали все эпизоды до конца», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.