Семак ответил на вопрос о будущем Ригони в «Зените»

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После матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что в скором времени аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони может покинуть коллектив из Санкт-Петербурга.
Семак ответил на вопрос о будущем Ригони в «Зените»
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Не знаю, кто такое пишет. Ригони — в команде, он играет. Это всё, что я могу сказать», — цитирует специалиста официальный сайт «Зенита».

Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» в августе 2017 года и принял участие в общей сложности в 31 матче трёх чемпионатов РПЛ, отметившись тремя забитыми мячами. Часть сезона-2018/19 полузащитник провёл в аренде в итальянской «Аталанте».

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.

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