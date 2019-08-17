Семак ответил на вопрос о будущем Ригони в «Зените»
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- globallookpress.com
«Не знаю, кто такое пишет. Ригони — в команде, он играет. Это всё, что я могу сказать», — цитирует специалиста официальный сайт «Зенита».
Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» в августе 2017 года и принял участие в общей сложности в 31 матче трёх чемпионатов РПЛ, отметившись тремя забитыми мячами. Часть сезона-2018/19 полузащитник провёл в аренде в итальянской «Аталанте».
Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.