Эксперт считает, что капитан «Ахмата» Уциев не заслуживал удаления в матче РПЛ с «Зенитом»

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Бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд прокомментировал решение главного арбитра матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Ахматом» Алексея Матюнина удалить защитника грозненского коллектива Ризвана Уциева уже на седьмой минуте встречи за фол на полузащитнике Александре Ерохине.
Эксперт считает, что капитан «Ахмата» Уциев не заслуживал удаления в матче РПЛ с «Зенитом»
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  • globallookpress.com

«Матюнин доказал, что он недостаточно квалифицированный арбитр для матчей РПЛ. Ерохин сам себя сзади ударил по ногам, проявив, таким образом, наглую провокацию в сторону арбитра, Уциев никого не касался», — цитирует эксперта ТАСС.

По мнению Бартфельда, по итогам данного эпизода Ерохин должен был получать жёлтую карточку за симуляцию.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.

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