Эксперт считает, что капитан «Ахмата» Уциев не заслуживал удаления в матче РПЛ с «Зенитом»

Бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд прокомментировал решение главного арбитра матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Ахматом» Алексея Матюнина удалить защитника грозненского коллектива Ризвана Уциева уже на седьмой минуте встречи за фол на полузащитнике Александре Ерохине.

«Матюнин доказал, что он недостаточно квалифицированный арбитр для матчей РПЛ. Ерохин сам себя сзади ударил по ногам, проявив, таким образом, наглую провокацию в сторону арбитра, Уциев никого не касался», — цитирует эксперта ТАСС.

По мнению Бартфельда, по итогам данного эпизода Ерохин должен был получать жёлтую карточку за симуляцию.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.