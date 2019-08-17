Эксперт считает, что капитан «Ахмата» Уциев не заслуживал удаления в матче РПЛ с «Зенитом»
- © Dmitry Golubovich
- globallookpress.com
«Матюнин доказал, что он недостаточно квалифицированный арбитр для матчей РПЛ. Ерохин сам себя сзади ударил по ногам, проявив, таким образом, наглую провокацию в сторону арбитра, Уциев никого не касался», — цитирует эксперта ТАСС.
По мнению Бартфельда, по итогам данного эпизода Ерохин должен был получать жёлтую карточку за симуляцию.
Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.