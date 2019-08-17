Шведский вратарь Энрот написал по-русски свою фамилию на шлеме
- @hc_dinamominsk
Об этом сообщается в Twitter хоккейного клуба.
Отмечается, что на шлеме изображено национальное животное Белоруссии — зубр, а сам элемент экипировки выполнен в традиционных для «Динамо» бело-синих цветах.
Ранее стало известно, что хоккеист Шипачёв назначен капитаном московского «Динамо».
Друзья! А вот и неофициальная презентация шлема Юнаса Энрота на этот сезон! Здесь и зубры, и динамовские мотивы и, даже русский язык! Нам кажется, получилось круто! 👍 А что скажете вы? pic.twitter.com/lgvcpkjf5E— ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) August 17, 2019