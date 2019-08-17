Шведский вратарь Энрот написал по-русски свою фамилию на шлеме

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Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот будет выступать в сезоне-2019/2020 в шлеме со своей фамилией, написанной на русском языке.
Шведский вратарь Энрот написал по-русски свою фамилию на шлеме
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Об этом сообщается в Twitter хоккейного клуба.

Отмечается, что на шлеме изображено национальное животное Белоруссии — зубр, а сам элемент экипировки выполнен в традиционных для «Динамо» бело-синих цветах.

Ранее стало известно, что хоккеист Шипачёв назначен капитаном московского «Динамо».

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