Шведский вратарь Энрот написал по-русски свою фамилию на шлеме

Друзья! А вот и неофициальная презентация шлема Юнаса Энрота на этот сезон! Здесь и зубры, и динамовские мотивы и, даже русский язык! Нам кажется, получилось круто! 👍 А что скажете вы? pic.twitter.com/lgvcpkjf5E