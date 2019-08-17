Нападающий «Урала» признался, что ему стыдно за игру команды
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- РИА Новости
«Сейчас у нас чёрная полоса. Был момент в первом тайме, но пропустили сразу же. Плюс удаление, две ошибки — сами привезли себе проблемы. Не хватает фарта, ведь состав и коллектив боевые. После матча в раздевалке у всех было плохое настроение. Стыдно. Хочу извиниться перед нашими болельщиками», — приводит слова Панюкова Sport 24.
Ранее, стало известно, что нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев возглавил гонку бомбардиров РПЛ.