Нападающий «Урала» признался, что ему стыдно за игру команды

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Форвард клуба из Екатеринбурга Андрей Панюков прокомментировал итоги матча 6-го тура РПЛ «Урал» — «Крылья Советов», в котором его команда уступила со счётом 1:3.
Нападающий «Урала» признался, что ему стыдно за игру команды
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Сейчас у нас чёрная полоса. Был момент в первом тайме, но пропустили сразу же. Плюс удаление, две ошибки — сами привезли себе проблемы. Не хватает фарта, ведь состав и коллектив боевые. После матча в раздевалке у всех было плохое настроение. Стыдно. Хочу извиниться перед нашими болельщиками», — приводит слова Панюкова Sport 24.

Ранее, стало известно, что нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев возглавил гонку бомбардиров РПЛ.

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