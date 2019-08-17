Нападающий «Урала» признался, что ему стыдно за игру команды

Форвард клуба из Екатеринбурга Андрей Панюков прокомментировал итоги матча 6-го тура РПЛ «Урал» — «Крылья Советов», в котором его команда уступила со счётом 1:3.

«Сейчас у нас чёрная полоса. Был момент в первом тайме, но пропустили сразу же. Плюс удаление, две ошибки — сами привезли себе проблемы. Не хватает фарта, ведь состав и коллектив боевые. После матча в раздевалке у всех было плохое настроение. Стыдно. Хочу извиниться перед нашими болельщиками», — приводит слова Панюкова Sport 24.

Ранее, стало известно, что нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев возглавил гонку бомбардиров РПЛ.