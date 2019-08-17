IAAF изучит данные Московской антидопинговой лаборатории до 23 сентября

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Независимая комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) намерена завершить работу по изучению проб Московской антидопинговой лаборатории до 23 сентября.
IAAF изучит данные Московской антидопинговой лаборатории до 23 сентября
  • Reuters

16 августа в Осло состоялась встреча президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина с представителями рабочей группы IAAF Руне Андерсоном и Джонатаном Тейлором.

«Стороны обсудили вопрос перепроверки проб московской лаборатории, который до сих пор остаётся центральным в деле восстановления ВФЛА. Этим в настоящий момент занимается независимый орган IAAF по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), который делает всё возможное, чтобы завершить данный процесс до сентябрьского совета IAAF», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ВФЛА.

23 сентября пройдёт очередное заседание IAAF, на котором будет рассматриваться вопрос о восстановлении статуса ВФЛА.

Ранее прыгунья в высоту Мария Ласицкене призналась, что не жалеет о своей критике в адрес ВФЛА.

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