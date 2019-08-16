Ласицкене заявила, что не жалеет о своей критике в адрес ВФЛА

Короткая ссылка
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене рассказала, что не сожалеет о своих критических высказываниях в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Ласицкене заявила, что не жалеет о своей критике в адрес ВФЛА
  • Reuters

«Когда я прочитала расшифровку разговора на собрании, меня бросило в жар. Задели даже не слова Главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина про меня, а то, что никто из присутствовавших ничего не ответил ему. Пожалела ли я? Нет, а почему я должна жалеть? Я же никого ни в чем не обманула и сказала ровно то, что думаю», — приводит слова Ласицкене «Спорт-Экспресс».

26-летняя спортсменка критически высказалась о руководстве ВФЛА, комментируя решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать организацию в правах, после чего Шляхтин заявил, что у неё могут отозвать нейтральный статус, так как она якобы не является сторонником изменения культуры в российской лёгкой атлетике.

Ранее Ласицкене рассказала, что для неё важнее — установить мировой рекорд или выиграть Олимпиаду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить