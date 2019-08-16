Ласицкене заявила, что не жалеет о своей критике в адрес ВФЛА

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене рассказала, что не сожалеет о своих критических высказываниях в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Когда я прочитала расшифровку разговора на собрании, меня бросило в жар. Задели даже не слова Главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина про меня, а то, что никто из присутствовавших ничего не ответил ему. Пожалела ли я? Нет, а почему я должна жалеть? Я же никого ни в чем не обманула и сказала ровно то, что думаю», — приводит слова Ласицкене «Спорт-Экспресс».

26-летняя спортсменка критически высказалась о руководстве ВФЛА, комментируя решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать организацию в правах, после чего Шляхтин заявил, что у неё могут отозвать нейтральный статус, так как она якобы не является сторонником изменения культуры в российской лёгкой атлетике.

Ранее Ласицкене рассказала, что для неё важнее — установить мировой рекорд или выиграть Олимпиаду.