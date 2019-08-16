Ласицкене рассказала, что для неё важнее — установить мировой рекорд или выиграть Олимпиаду

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене рассказала, что для неё является более важным — установление мирового рекорда или победа на Олимпийских играх.

«Для меня на первом месте результат, то есть личный рекорд. Если я выиграю, но с плохим результатом, буду недовольна. Если я прыгну на мировой 2,10, а кто-то — 2,11 и заберёт золото? Отлично, буду рада личному достижению. Но пройдёт день, и начну переживать почему же я 2,12 не прыгнула», — приводит слова Ласицкене «Спорт-Экспресс».

Мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин составляет 2,09 м и был установлен представительницей Болгарии Стефкой Костадиновой в 1987 году.

26-летняя Ласицкене ни разу не участвовала в Олимпийских играх.

Ранее Ласицкене заявила, что не верит,в то, что сможет выступить на ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе под флагом России.