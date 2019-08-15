Ласицкене не верит, что сможет выступить на ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе под флагом России

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене высказалась о предстоящем старте на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе.
Ласицкене не верит, что сможет выступить на ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе под флагом России
  • © Petr Sznapka/CTK
  • globallookpress.com

«Я не верю, что выступлю на этом чемпионате мира под российским флагом. Нам уже прислали из IAAF регламент чемпионата мира, составленный для нейтральных атлетов», — приводи слова Ласицкене ТАСС.

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было продлено на заседании совета IAAF 9 июня.

Чемпионат мира пройдёт с 27 сентября по 6 октября.

Ранее сообщалось, что AIU аннулировал результаты легкоатлетки Черновой с 2015 по 2016 год

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