Ласицкене не верит, что сможет выступить на ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе под флагом России

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене высказалась о предстоящем старте на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе.

«Я не верю, что выступлю на этом чемпионате мира под российским флагом. Нам уже прислали из IAAF регламент чемпионата мира, составленный для нейтральных атлетов», — приводи слова Ласицкене ТАСС.

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было продлено на заседании совета IAAF 9 июня.

Чемпионат мира пройдёт с 27 сентября по 6 октября.

Ранее сообщалось, что AIU аннулировал результаты легкоатлетки Черновой с 2015 по 2016 год