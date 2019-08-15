Ласицкене не верит, что сможет выступить на ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе под флагом России
- © Petr Sznapka/CTK
- globallookpress.com
«Я не верю, что выступлю на этом чемпионате мира под российским флагом. Нам уже прислали из IAAF регламент чемпионата мира, составленный для нейтральных атлетов», — приводи слова Ласицкене ТАСС.
С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было продлено на заседании совета IAAF 9 июня.
Чемпионат мира пройдёт с 27 сентября по 6 октября.
Ранее сообщалось, что AIU аннулировал результаты легкоатлетки Черновой с 2015 по 2016 год