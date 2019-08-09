AIU аннулировал результаты легкоатлетки Черновой с 2015 по 2016 год

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Независимый орган по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) принял решение аннулировать результаты российской легкоатлетки Татьяны Черновой, выступающей в семиборье, в период с 21 июля 2015 года по 5 февраля 2016 года.
AIU аннулировал результаты легкоатлетки Черновой с 2015 по 2016 год
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что в тот период Чернова не принимала участие в соревнованиях. 

Так как спортсменка уже была дисквалифицирована, то в общей сложности аннулированы её результаты с 17 августа 2008 года по 5 февраля 2016 года. Российская семиборка была лишена золота чемпионата мира 2011 года, а также бронзы летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

В результате перепроверки проб ОИ-2008 в организме спортсменки было найдено запрещённое вещество туринабол.

Ранее сообщалось, что серебряный призёр ЧЕ-2013 по тяжёлой атлетике Киреев дисквалифицирован за допинг.

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