AIU аннулировал результаты легкоатлетки Черновой с 2015 по 2016 год
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что в тот период Чернова не принимала участие в соревнованиях.
Так как спортсменка уже была дисквалифицирована, то в общей сложности аннулированы её результаты с 17 августа 2008 года по 5 февраля 2016 года. Российская семиборка была лишена золота чемпионата мира 2011 года, а также бронзы летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
В результате перепроверки проб ОИ-2008 в организме спортсменки было найдено запрещённое вещество туринабол.
Ранее сообщалось, что серебряный призёр ЧЕ-2013 по тяжёлой атлетике Киреев дисквалифицирован за допинг.