Серебряный призёр ЧЕ-2013 по тяжёлой атлетике Киреев дисквалифицирован за допинг

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Российский тяжелоатлет Ринат Киреев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Серебряный призёр ЧЕ-2013 по тяжёлой атлетике Киреев дисквалифицирован за допинг
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР), 31-летний спортсмен дисквалифицирован на четыре года. Срок отстранения отсчитывается от 2 июля 2019-го.

В активе Киреева — серебро чемпионата Европы 2013 года и золото Универсиады 2011 года. Он также является двукратным чемпионом и серебряным призёром первенств России.

Ранее сообщалось, что WBC лишил Диллиана Уайта титула временного чемпиона мира.

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