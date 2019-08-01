Серебряный призёр ЧЕ-2013 по тяжёлой атлетике Киреев дисквалифицирован за допинг

Российский тяжелоатлет Ринат Киреев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР), 31-летний спортсмен дисквалифицирован на четыре года. Срок отстранения отсчитывается от 2 июля 2019-го.

В активе Киреева — серебро чемпионата Европы 2013 года и золото Универсиады 2011 года. Он также является двукратным чемпионом и серебряным призёром первенств России.

Ранее сообщалось, что WBC лишил Диллиана Уайта титула временного чемпиона мира.