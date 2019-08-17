Турбин оценил идею привлечения к работе на матчах РПЛ судей-женщин

Арбитр Евгений Турбин выразил надежду, что в скором времени в России появится больше женщин-рефери.

«Если в УЕФА не побоялись рискнуть, то почему бы и нашим футбольным властям не последовать их примеру? Разумеется, женщины, работающие на таком уровне, обладают огромным профессионализмом и особым подходом к своему делу. Это очень сложно, но у меня есть опыт преподавания начинающим арбитрам-девушкам», — рассказал Турбин в интервью RT.

Кроме того, он предположил, что появление женских бригад окажет положительное влияние на ход матчей.

«Думаю, футболисты априори по-другому начинают вести себя на поле, когда матч обслуживает женская бригада. Если человек воспитан, то он будет сдерживаться, следить за своим поведением. Это показал и матч за Суперкубок УЕФА. Да, в концовке игра накалилась, начали возникать разногласия, но до этого шла честная борьба, в которой соперники уважительно относились друг к другу и практически не нарушали правила. В этом заслуга судей», — добавил арбитр.

14 августа матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслуживала женская бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар.

Ранее арбитр Турбин объяснил свой жест после попадания в него мяча Малкома.