Футболист «Барселоны» Суарес получил травму

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Форвард испанской «Барселоны» Луис Суарес травмировал икроножную мышцу в матче первого тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:1).
Футболист «Барселоны» Суарес получил травму
  • © Sergio Ruiz/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Медицинское обследование, которое было проведено в субботу утром, подтвердило, что Луис Суарес травмировал икроножную мышцу правой ноги. Сроки его возвращения зависят от протекания процесса восстановления», — гласит заявление «Барселоны» в Twitter.

Луис Суарес получил травму в матче первого тура чемпионата Испании с «Атлетиком». 32-летний нападающий покинул поле на 37-й минуте.

Ранее Стоичков высказался против возвращения Неймара в «Барселону».

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