Стоичков высказался против возвращения Неймара в «Барселону»

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Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков считает, что возвращение Неймара пойдёт во вред сине-гранатовым.
Стоичков высказался против возвращения Неймара в «Барселону»
  • Reuters

«Неймар не нужен «Барселоне». Для него нет места на поле, у каталонцев уже есть Месси, Суарес, Гризманн и Дембеле. Где Неймар собирается играть? Кроме того, в раздевалке бразилец станет бомбой замедленного действия. Лично я не хочу, чтобы он возвращался, так как это создаст дополнительное давление. К тому же у «Барселоны» нет денег, чтобы заплатить ПСЖ нужную сумму», — заявил Стоичков в интервью Mundo Deportivo.

Бразильский нападающий ПСЖ, вероятнее всего, покинет клуб до закрытия трансферного окна. Главными претендентами на него являются мадридский «Реал» и «Барселона».

Ранее ПСЖ отклонил новое предложение «Барселоны» по Неймару.

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