Источник: ПСЖ отклонил новое предложение «Барселоны» по Неймару

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Французский ПСЖ не принял предложение «Барселоны» об обмене форварда команды Неймара на игроков испанского клуба Фелипе Коутиньо и Ивана Ракитича.
Источник: ПСЖ отклонил новое предложение «Барселоны» по Неймару
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Catalunya Radio, ПСЖ не принял предложение «Барселоны» относительно обмена Неймара на Фелипе Коутиньо и Ивана Ракитича с доплатой в €30—40 млн. По информации источника, французский клуб согласится на этот вариант, если сумма доплаты составит €100 млн.

Неймар выступал за «Барселону» в период с 2013 по 2017 год, после чего был продан в ПСЖ за €222 млн.

Ранее сообщалось, что Неймар отстранён от тренировок с первой командой ПСЖ.

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