Источник: ПСЖ отклонил новое предложение «Барселоны» по Неймару

Французский ПСЖ не принял предложение «Барселоны» об обмене форварда команды Неймара на игроков испанского клуба Фелипе Коутиньо и Ивана Ракитича.

Как сообщает Catalunya Radio, ПСЖ не принял предложение «Барселоны» относительно обмена Неймара на Фелипе Коутиньо и Ивана Ракитича с доплатой в €30—40 млн. По информации источника, французский клуб согласится на этот вариант, если сумма доплаты составит €100 млн.

Неймар выступал за «Барселону» в период с 2013 по 2017 год, после чего был продан в ПСЖ за €222 млн.

Ранее сообщалось, что Неймар отстранён от тренировок с первой командой ПСЖ.