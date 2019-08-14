СМИ: Неймар отстранён от тренировок с первой командой ПСЖ

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Нападающий французского ПСЖ Неймар отстранён от тренировок с основным составом клуба и будет поддерживать форму индивидуально.
СМИ: Неймар отстранён от тренировок с первой командой ПСЖ
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com

Как сообщает Besoccer со ссылкой на Esporte Interativo, Неймар отстранён от тренировок с первой командой ПСЖ и будет тренироваться индивидуально, пока не решится вопрос о его будущем.

Бразильский футболист не сыграл в матче первого тура с «Нимом» (3:0). Главными претендентами на Неймара называются «Реал» и «Барселона».

Ранее сообщалось, что «Барселона» добилась прогресса в переговорах с ПСЖ по Неймару.

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