Источник: «Рубин» будет играть на стадионе «Центральный» до конца сезона

Все домашние матчи сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» проведёт на стадионе «Центральный».

Как сообщает «Бизнес Online», «Рубин» будет выступать на стадионе «Центральный» до конца сезона. На «Казань Арене» будет проходить чемпионат мира по рабочим профессиям World Skills, после которого восстановить газон на спортивном сооружении удастся только к лету.

Ближайший домашний матч «Рубина» состоится 18 августа. В рамках шестого тура РПЛ казанцы сыграют с тульским «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что «Сочи» интересуется экс-футболистом ЦСКА и «Рубина» Натхо.