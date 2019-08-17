Легкоатлетка Андреева выиграла забег на 400 м с барьерами на турнире в Швеции
- @_vale.run_ / Instagram
На международном легкоатлетическом турнире в Швеции россиянка Валерия Андреева завоевала золотую медаль в беге на 400 м с барьерами, показав результат 56,55 с.
На аналогичной дистанции в мужском забеге бронзовую награду выиграл другой представитель России, Тимофей Чалый. Его соотечественница София Палкина выиграла золотую медаль в секторе метания молота.
Ранее российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что не жалеет о своей критике в адрес ВФЛА.