Легкоатлетка Андреева выиграла забег на 400 м с барьерами на турнире в Швеции

Короткая ссылка
Российская легкоатлетка Валерия Андреева завоевала золотую медаль в беге на 400 м с барьерами на международном турнире в Швеции.
Легкоатлетка Андреева выиграла забег на 400 м с барьерами на турнире в Швеции
  • @_vale.run_ / Instagram

На международном легкоатлетическом турнире в Швеции россиянка Валерия Андреева завоевала золотую медаль в беге на 400 м с барьерами, показав результат 56,55 с.

На аналогичной дистанции в мужском забеге бронзовую награду выиграл другой представитель России, Тимофей Чалый. Его соотечественница София Палкина выиграла золотую медаль в секторе метания молота.

Ранее российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что не жалеет о своей критике в адрес ВФЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить