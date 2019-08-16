Тренер «Сочи»: ошибка судьи в очередной раз не в нашу пользу

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин прокомментировал ничейный исход матча с «Оренбургом» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Тяжёлая игра для нас выдалась, хотя всё начиналось достаточно неплохо. Первые 30 минут не позволяли «Оренбургу» не то что играть в футбол, даже выходить со своей половины. К сожалению, ошибка судьи в очередной раз не в нашу пользу как-то, может, повлияла», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

Он отметил, что если бы его команде удалось забить в первом тайме, то игра могла бы сложиться по-другому.

«Но я благодарен ребятам, что в нужный момент переломили игру и вытянули результат», — добавил специалист.

Матч «Оренбург» — «Сочи» завершился вничью 1:1.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Полоз прервал безголевую серию «Сочи» в РПЛ на 518-й минуте.