Полоз прервал безголевую серию «Сочи» в РПЛ на 518-й минуте
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Знаковое для «Сочи» событие произошло в выездном матче шестого тура с «Оренбургом», когда с пенальти на 68-й минуте отличился Дмитрий Полоз.
В предыдущих турах команда не забивала.
«Сочи», основанный летом 2018 года, дебютировал в РПЛ в сезоне-2019/20. По итогам шести туров команда с тремя поражениями и тремя ничьими занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав три очка.
Ранее сообщалось, что «Оренбург» и «Сочи» сыграли вничью в шестом туре РПЛ.