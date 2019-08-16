Полоз прервал безголевую серию «Сочи» в РПЛ на 518-й минуте

Футболисты «Сочи» забили дебютный для клуба мяч в Российской премьер-лиге (РПЛ) спустя 518 минут игрового времени.

Знаковое для «Сочи» событие произошло в выездном матче шестого тура с «Оренбургом», когда с пенальти на 68-й минуте отличился Дмитрий Полоз.

В предыдущих турах команда не забивала.

«Сочи», основанный летом 2018 года, дебютировал в РПЛ в сезоне-2019/20. По итогам шести туров команда с тремя поражениями и тремя ничьими занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав три очка.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» и «Сочи» сыграли вничью в шестом туре РПЛ.