«Оренбург» и «Сочи» сыграли вничью в шестом туре РПЛ

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«Оренбург» и «Сочи» завершили вничью матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Оренбург» и «Сочи» сыграли вничью в шестом туре РПЛ
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Встреча, прошедшая в Оренбурге на стадионе «Газовик», завершилась вничью — 1:1.

Оба мяча забили игроки гостей. На 46-й минуте автогол в свой пассив записал Никита Калугин, а на 68-й Дмитрий Полоз реализовал пенальти, тем самым восстановив паритет на табло.

В седьмом туре «Оренбург» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а Сочи в гостях встретится с екатеринбургским «Уралом». Матчи пройдут 25 и 26 августа соответственно.

Ранее сообщалось, что матч седьмого тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» перенесён.

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