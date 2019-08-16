Теннисистка Кузнецова поделилась мыслями о своей карьере

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о ситуации, которая за последнее время сложилась в её карьере.

«Моя ситуация была такова: я не играла, я тренировалась и хотела играть. Если бы я не приехала в США, что мне было бы делать? Мой рейтинг продолжил бы падать, и я вылетела бы из топ-200. Я бы не играла до конца сезона. Играть только в Китае не было никакого смысла. Я могла завершить свою карьеру», — приводит слова Кузнецовой пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Она отметила, что вернулась на корт в первую очередь для того, чтобы получать удовольствие от игры.

«Я пережила некоторые моменты, которые заставили меня иначе смотреть на жизнь и ценить другие вещи, теперь я чувствую себя более зрелой на корте. В следующем году 20 лет, как я в профессиональном туре, так что мне пора повзрослеть», — добавила 34-летняя теннисистка.

Ранее сообщалось, что Кузнецова обыграла Слоан Стивенс в третьем круге турнира WTA в Цинциннати.