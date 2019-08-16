Кузнецова обыграла Стивенс в третьем круге турнира WTA в Цинциннати

Россиянка Светлана Кузнецова одержала победу над представительницей США Слоан Стивенс в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.

Reuters

Встреча продолжалась 43 минуты, и завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу 34-летней россиянки. Следующей соперницей Кузнецовой станет чешка Каролина Плишкова. Ранее сообщалось, что Эшли Барти назвала Марию Шарапову невероятным чемпионом.