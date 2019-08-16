Кузнецова обыграла Стивенс в третьем круге турнира WTA в Цинциннати

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Россиянка Светлана Кузнецова одержала победу над представительницей США Слоан Стивенс в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.
Кузнецова обыграла Стивенс в третьем круге турнира WTA в Цинциннати
  • Reuters

Встреча продолжалась 43 минуты, и завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу 34-летней россиянки.

Следующей соперницей Кузнецовой станет чешка Каролина Плишкова.

Ранее сообщалось, что Эшли Барти назвала Марию Шарапову невероятным чемпионом.

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