Стадион «Фишт» в перспективе может претендовать на проведение финалов еврокубков

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Министерство спорта Краснодарского края рассчитывает, что Российский футбольный союз (РФС) будет предлагать сочинский стадион «Фишт» для проведения финалов европейских клубных турниров.
Стадион «Фишт» в перспективе может претендовать на проведение финалов еврокубков
  • © Serguei Fomine/Global Look Press
  • globallookpress.com

По словам министра физической культуры и спорта Краснодарского края Андрея Маркова, которые приводит ТАСС, в министерстве рассчитывают, что РФС в дальнейшем будет предлагать «Фишт» Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для проведения финалов еврокубков.

Стадион «Фишт» был построен к зимней Олимпиаде 2014 года. Он также принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Вместимость арены составляет 44 287 человек.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» был оштрафован за оскорбление арбитра по громкоговорителю.

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