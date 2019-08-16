СМИ: «Барселона» за два дня завершит сделку по Неймару, если он публично попросится в команду

Каталонская «Барселона» готова в сжатые сроки совершить трансфер Неймара из французского «Пари Сен-Жермен», при условии что бразильский форвард публично выразит желание вернуться в клуб.

По информации анонимного источника в «Барселоне», слова которого передаёт Sport.es, для того чтобы оформить трансфер 27-летнего нападающего, клубу будет достаточно 48 часов.

Неймар является самым дорогим футболистом планеты, в 2017 году ПСЖ заплатил за него «Барселоне» €222 млн.

Ранее в ПСЖ опровергли информацию об отстранении Неймара от тренировок.