В ПСЖ опровергли информацию об отстранении Неймара

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Спортивный директор французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Леонардо высказал мнение о ситуации вокруг бразильского форварда Неймара.
В ПСЖ опровергли информацию об отстранении Неймара
  • © Christophe SAIDI
  • globallookpress.com

«Информация, что Неймар отстранён от тренировок с командой, — это ложь. Он работает по индивидуальной программе, восстанавливаясь от травмы», — приводит слова Леонардо RMC Sport.

Он подчеркнул, что у бразильца действующее соглашение с клубом.

«Мы должны всё проанализировать, прежде чем он сможет вернуться на поле. Как уже известно, клуб ведёт переговоры по его будущему, но никаких подвижек в этом вопросе нет», — добавил функционер.

Неймар является самым дорогим футболистом планеты, в 2017 году ПСЖ заплатил за него «Барселоне»  €222 млн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отклонил новое предложение «Барселоны» по Неймару.

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