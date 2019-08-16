Чалов рассказал о настрое игроков ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о состоянии своего здоровья и настрое команды перед матчем шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Я работаю с общей группой. В плане здоровья, в принципе, ничего не беспокоит. Сказать, что настрой у команды перед дерби боевой, значит не сказать ничего. Подготовка проходит как обычно. Думаю, к матчу мы подойдём в хорошей форме. О не самой удачной игре с «Сочи» мы забыли, все мысли только о поединке со «Спартаком», — сказал Чалов официальному сайту армейцев.

Матч «Спартака» и ЦСКА пройдёт 19 августа в «Открытие Арене».

Ранее «Сочи» опубликовал обращение Ивана Миладиновича к травмированному им Чалову.