«Сочи» опубликовал обращение Миладиновича к Чалову

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Защитник ФК «Сочи» Иван Миладинович извинился за эпизод, в котором разбил лицо нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.

«Привет, Фёдор. Хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения на поле. Мы делаем одно дело, в футболе бывают и такие эпизоды. Это была хорошая игра, противостоять тебе — задача не из простых. Весь матч мы вступали с тобой в единоборства. Всё это было по-мужски, и в мыслях не было нанести тебе травму, как, надеюсь, и у тебя. Водородная бомба — нет, Федя номер 9 — да», — сказал Миладинович в обращении.

За эпизод с Чаловым защитник ФК «Сочи» получил четырёхматчевую дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что Миладинович дисквалифицирован на четыре матча.

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