Пустовойтова рассказала о «заряженных» Савиным на удачу тапках
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«На самом деле, эти тапки со мной ездят везде: они были и на чемпионате мира, и на Лиге чемпионов, и на матчи чемпионата России они у меня катаются. Девчонки иногда просят у меня их поносить, но я никому не даю. В ролике было условие, что после этого ритуала я отсужу матч Премьер-лиги. Срок определён, посмотрим», — отметила Пустовойтова в интервью RT.
Ранее она рассказала, какие ритуалы соблюдает перед работой на футбольных матчах.