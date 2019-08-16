Пустовойтова рассказала о «заряженных» Савиным на удачу тапках

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Российская женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала о том, как известный видеоблогер Евгений Савин «зарядил» её тапки на удачу.
Пустовойтова рассказала о «заряженных» Савиным на удачу тапках
  • © PETTER ARVIDSON, via www.imago-i/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«На самом деле, эти тапки со мной ездят везде: они были и на чемпионате мира, и на Лиге чемпионов, и на матчи чемпионата России они у меня катаются. Девчонки иногда просят у меня их поносить, но я никому не даю. В ролике было условие, что после этого ритуала я отсужу матч Премьер-лиги. Срок определён, посмотрим», — отметила Пустовойтова в интервью RT.

Ранее она рассказала, какие ритуалы соблюдает перед работой на футбольных матчах.

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