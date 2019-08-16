Пустовойтова: перед матчем присаживаюсь «на дорожку»

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Российская женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала, какие ритуалы соблюдает перед работой на футбольных матчах.
Пустовойтова: перед матчем присаживаюсь «на дорожку»
  • © PETTER ARVIDSON, via www.imago-i/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Мы с ассистентами перед матчем присаживаемся по русской традиции «на дорожку», соблюдаем только этот ритуал», — рассказала Пустовойтова в интервью RT.

При этом судья отметила, что не является суеверным человеком.

«Есть коллеги, которые встают с правой ноги, но я человек простой, в приметы не верю. Если дорогу перебегает чёрная кошка, не останавливаюсь. Помню, однажды жила в номере с тремя шестёрками, но никаких отрицательных эмоций не испытала. Это всё от головы. Главное — грамотная подготовка и хорошее самочувствие», — добавила Пустовойтова.

Ранее она высказала своё мнение о судейских скандалах в матчах РПЛ.

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